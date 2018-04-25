Семьям жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и пострадавшим выплачено 318 млн рублей

Суммы компенсаций тем, кто пострадал, разнятся с учётом степени тяжести вреда здоровью.

Специалисты почти завершили выплаты единовременных компенсаций членам семей жертв и пострадавшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", их общая сумма 318 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный департамент социальной защиты населения.

— Денежные средства перечислены из федерального и областного бюджетов в отношении 60 погибших и 44 пострадавших. Семьи погибших на пожаре получили за каждого погибшего человека по 1 миллиону рублей из резервного фонда Правительства РФ, по 1 миллиону из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 млн рублей от собственника торгового центра, — отметили специалисты.

В департаменте уточнили, что компенсации пострадавшим зависели от того, насколько сильный получен вред здоровью. Так, за средней тяжести или тяжкий вред выплачивают по 400 тысяч рублей на человека из резервных фондов Правительства РФ и коллегии региональной администрации, за лёгкий вред — по 200 тысяч рублей.

— Всего, по данным на сегодня, выплачено 318 миллионов рублей из всех источников, — отметили в департаменте.

Отмечалось, что траты на организацию похорон велись из областного бюджета. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В МЧС сообщали, что возгорание, жертвами которого стали 60 человек, могло начаться из-за короткого замыкания светильника.