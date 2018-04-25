Собянин ответил, готов ли он побороться за пост премьер-министра

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил Лайфу, готов ли он стать премьер-министром России. По словам столичного градоначальника, он не хотел бы участвовать в "этом конкурсе".

— Любой человек может управлять государством. Как сказал классик: "Любая кухарка им может управлять". Если можно, я не буду участвовать в этом конкурсе, — с улыбкой добавил Собянин.

Ожидается, что депутаты могут утвердить кандидатуру на пост премьера на следующий день после инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая.