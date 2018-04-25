Девочка из Афганистана 10 лет притворяется мальчиком, чтобы прокормить семью

Читайте также

Девочка из Афганистана 10 лет притворяется мальчиком, чтобы прокормить семью

6856

Ситара Вафадар. Скриншот: ©NTV News HD/YouTube

Она была вынуждена начать носить мужскую одежду и работать на заводе вместе с отцом, так как в афганской семье не родился мальчик.

18-летняя жительница Афганистана Ситара Вафадар больше десяти лет притворяется мальчиком по желанию родителей, чтобы оплатить долг семьи. Об этом сообщает новостной портал NDTV.

У Вафадар, живущей в одной из деревень провинции Нангархар на востоке страны, пять сестёр и ни одного брата, поэтому родители заставили её стать "бача-пош" — девочкой, носящей мужскую одежду и выполняющей мужские обязанности.

<p>Ситара Вафадар. Скриншот: ©NTV News HD/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=AwKSnolNeHU" target="_blank">YouTube</a></p>

Ради выплаты семейных долгов и увеличения достатка девушка с восьми лет вместе с отцом работает на кирпичном заводе. График — шесть дней в неделю с семи утра до пяти вечера. За свою работу она ежедневно получает около двух долларов.

В комментарии журналистам она рассказала, что люди не понимают, что она на самом деле девушка, так как она тщательно скрывает это, — носит мешковатую рубашку, брюки и мужские шлёпанцы, которые обычно носят афганские мужчины, покрывает коротко остриженные волосы шарфом и делает голос более грубым.

— Я никогда не думаю о том, что я девушка. И буду продолжать притворяться и делать тяжёлую работу, чтобы младшая сестра не надевала мужскую одежду и не работала на заводе, — объяснила Вафадар.

Стоит отметить, что с достижением брачного возраста Вафадар имеет право отказаться исполнять обязанности мальчика, не боясь преследования или похищения. Но девушка сделала другой выбор — остаться мальчиком вопреки традиции.

Но даже после стольких лет притворства она признаётся, что тайно мечтает о брате, ведь тогда ей бы было позволено носить длинные волосы и ходить в школу.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×