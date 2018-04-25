Девочка из Афганистана 10 лет притворяется мальчиком, чтобы прокормить семью

Она была вынуждена начать носить мужскую одежду и работать на заводе вместе с отцом, так как в афганской семье не родился мальчик.

18-летняя жительница Афганистана Ситара Вафадар больше десяти лет притворяется мальчиком по желанию родителей, чтобы оплатить долг семьи. Об этом сообщает новостной портал NDTV.

У Вафадар, живущей в одной из деревень провинции Нангархар на востоке страны, пять сестёр и ни одного брата, поэтому родители заставили её стать "бача-пош" — девочкой, носящей мужскую одежду и выполняющей мужские обязанности.

Ради выплаты семейных долгов и увеличения достатка девушка с восьми лет вместе с отцом работает на кирпичном заводе. График — шесть дней в неделю с семи утра до пяти вечера. За свою работу она ежедневно получает около двух долларов.

В комментарии журналистам она рассказала, что люди не понимают, что она на самом деле девушка, так как она тщательно скрывает это, — носит мешковатую рубашку, брюки и мужские шлёпанцы, которые обычно носят афганские мужчины, покрывает коротко остриженные волосы шарфом и делает голос более грубым.

— Я никогда не думаю о том, что я девушка. И буду продолжать притворяться и делать тяжёлую работу, чтобы младшая сестра не надевала мужскую одежду и не работала на заводе, — объяснила Вафадар.

Стоит отметить, что с достижением брачного возраста Вафадар имеет право отказаться исполнять обязанности мальчика, не боясь преследования или похищения. Но девушка сделала другой выбор — остаться мальчиком вопреки традиции.

Но даже после стольких лет притворства она признаётся, что тайно мечтает о брате, ведь тогда ей бы было позволено носить длинные волосы и ходить в школу.