Создателя подлодки Nautilus приговорили к пожизненному за убийство журналистки

Датский изобретатель и создатель подводной лодки Nautilus Петер Мадсен приговорён к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Уолл. Это решение принял суд Копенгагена.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала именно на таком наказании. При этом адвокат Мадсена говорил, что надзорному ведомству не удалось доказать вину изобретателя в убийстве журналистки. Сам владелец подлодки отмечал, что девушка отравилась выхлопными газами из-за неисправности на субмарине. Он под их воздействием впал в психотическое состояние и избавился от тела корреспондентки.

Как уже сообщал Лайф, журналистка Ким Уолл отправилась на прогулку с Мадсеном вечером 10 августа прошлого года. Больше корреспондентку никто не видел. Её обезглавленное тело нашли спустя две недели в территориальных водах Дании. В убийстве журналистки обвинили изобретателя.