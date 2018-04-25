Генштаб РФ продемонстрировал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США

Как подчеркнули специалисты оборонного ведомства, отсутствие очагов возгорания на деталях ракет говорит о явном воздействии средств ПВО.

На брифинге Генерального штаба Вооружённых сил России были показаны обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции. Данные части ракет российским военным предоставили сирийские власти.

— На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США "Томагавк" и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow, — заявил специалист ведомства в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.

Как добавил представитель российского военного ведомства, представленные обломки являются частями двигательных установок и элементной базы — космической радионавигационной системы крылатых ракет. При этом все они имеют на себе следы повреждений от комплексов ПВО.

— Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты. Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО, — добавил Безногих.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли более 100 ракетных ударов по объектам в Сирийской Арабской Республике. В результате массированной бомбардировки пострадало три мирных жителя. Позднее в Минобороны России сообщили, что всего сирийской ПВО удалось сбить 71 ракету из 103. При этом 46 ракет были сбиты только в районе сирийской столицы — Дамаска.