Эрик Давидыч выиграл суд в ЕСПЧ

Против Китуашвили возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о хищениях средств одной из страховых компаний и отмывании денег. Однако в его окружении арест связывают с фильмом о коррупции в правоохранительных органах.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным содержание под стражей известного блогера, основателя движения "Смотра.ру" Эрика Китуашвили. Об этом сообщает портал Super со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Кроме того, ЕСПЧ присудил Китуашвили компенсацию в размере 2100 евро за незаконное, по их мнению, содержание в СИЗО. Теперь адвокат блогера будет добиваться исполнения решения ЕСПЧ и освобождения Эрика Давидыча из-под стражи.

Напомним, 22 февраля 2016 года Тверской районный суд Москвы вынес решение об аресте основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили. Ему было предъявлено обвинение в хищении денежных средств одной из страховых компаний в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.