В Индии 77-летний духовный лидер получил пожизненное за изнасилование подростка

Виновным в совершении преступления признали самого Асарама Бапу, а также двух его сообщников.

Суд в индийском городе Джодхпур приговорил 77-летнего духовного лидера Асарама Бапу к пожизненному заключению. Об этом сообщает Times of India. Разбирательство связано с изнасилованием девочки-подростка в 2013 году.

Сообщники, как информирует издание, получили по 20 лет заключения. Сам Бапу получил пожизненный срок, хотя своей вины в содеянном публично не признал.

Мужчину задержали 1 сентября 2013 года в городе Индаур. По версии следствия и суда, его жертвой стала дочь адептов его секты. Как выяснили правоохранители, духовный лидер пригласил её к себе под предлогом изгнания злых духов.

Добровольно идти на допрос Бапу отказывался, ссылаясь на плохое самочувствие. Отметим, что, когда полицейские явились к нему в дом, были вынуждены сдерживать агрессию толпы: люди пытались защитить их духовного лидера. Во время вынесения приговора в суде пришлось усиливать меры безопасности.