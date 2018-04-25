Физрук покончил с собой после того, как всплыла его переписка со школьницей

После случившегося региональный следственный отдел СУ СК РФ начал доследственную проверку.

Учитель физкультуры из школы в посёлке Усть-Чёрная Пермского края покончил жизнь самоубийством. По данным местных СМИ, с декабря прошлого года педагог тайно вёл переписку с 13-летней школьницей. Её мать узнала об этом перед его смертью.

— Дочка показала одно из сообщений крёстной. Крёстная рассказала мне. Дочь была напугана, сказала, что побоялась подойти с этим ко мне, что учитель пишет ей давно — с декабря, что устно он ей также предлагал дружить, — цитирует региональные СМИ слова матери девочки-подростка.

По словам родительницы, в переписке учитель признавался, что она красивая и нравится ему, а также предлагал дружить.

Узнав о переписке в социальных сетях, мама школьницы обратилась с заявлением в полицию, но дело завести не успели.

Известно, что мужчина проработал в школе более 20 лет. У него были семья и дети.