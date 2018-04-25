Росфинмониторинг выявил миллиарды рублей российских чиновников в офшорах

Росфинмониторинг выявил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. При этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил, что с ними связаны российские чиновники.

— Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней, — заявил глава Росфинмониторинга на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".

Он добавил, что при изучении "панамского", "райского" и "английского" досье выяснилось, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний.

Результаты исследования ведомства уже направлены сотрудникам правоохранительных органов.