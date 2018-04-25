Муки совести. В Таиланде вор раскаялся и вернул храму украденный древний кирпич

Злоумышленник отправил его посылкой, приложив записку, в которой извинился за содеянное.

В Таиланде вор вернул украденный из исторического парка Аюттхайя кирпич XVII века, который ранее был украден из храма Ват Чайваттханарам, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Злоумышленник вернул украденное посылкой. Помимо того самого кирпича вор прислал письмо, в котором раскаялся за содеянное. Также он приложил свечи и палочки благовоний для буддийской церемонии. Тем самым он хотел загладить свою вину перед историческим храмом. В своём письме похититель кирпичей рассказал о том, что сразу после кражи он почувствовал себя плохо и резко заболел.

— Прошу меня простить за совершённое, так как я сделал это по незнанию, — говорится в письме вора.

Буддийский храм Ват Чайваттханарам был построен ещё в 1630 году в городе Аюттхайя. С тех пор он ни разу не реконструировался. Таким образом, кирпичам, из которых он построен, почти 400 лет.