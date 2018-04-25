Соратники Саакашвили на митинге в Киеве потребовали импичмента Порошенко

Правоохранители перекрыли улицу, в связи с чем протестующие не могут подойти ближе к зданию администрации.

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят в Киеве у здания администрации президента митинг с требованием импичмента лидера Украины Петра Порошенко.

Участники возвели сцену на пересечении Институтской и Банковой улиц, где находится администрация Порошенко. Со сцены выступают соратники Михаила Саакашвили. Демонстранты держат плакаты с лозунгами за импичмент лидера страны. Они принесли с собой бочки, по которым время от времени бьют палками. Среди участников разгуливает митингующий в костюме Порошенко на плечах украинца и раздаёт всем конфеты.

Полиция перекрыла Банковую улицу, в связи с чем протестующие не могут попасть ближе к зданию администрации. Митинг проходит без происшествий.

Напомним, украинские власти в феврале выслали Михаила Саакашвили в Польшу, откуда он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды. Погранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита политика подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении.