Путин объявил новый набор в программу кадрового управленческого резерва РАНХиГС

Первым выпускникам российский лидер пожелал успехов на новых местах работы на благо нашей страны.

Новый, второй по счёту набор в программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ стартует в июне текущего года. Об этом первым выпускникам программы развития кадрового управленческого резерва сообщил президент России Владимир Путин.

— Мы продолжим работу, в июне будет осуществлён второй набор. Мне бы очень хотелось, чтобы не только семь человек были назначены (исполняющими обязанности губернаторов. — Прим. ред.) и приступили к работе, но и все вы нашли бы себя в профессии, в карьере. Рассчитываю на то, что то время, которое вы потратили на учёбу, даром не прошло, и всё это будет обращено для решения важнейших задач, перед которыми стоит страна, — отметил российский лидер.

Владимир Путин не только поздравил первых выпускников с завершением курса повышения квалификации управленцев, но и подчеркнул, что Россия остро нуждается в современных, думающих, умеющих формулировать задачи и добиваться их решения специалистах. Притом, как подчеркнул президент, это требование не ограничивается какими-либо конкретными сферами жизни. Специалисты необходимы в производственной, образовательной, медицинской, управленческой и других сферах.

В ответ на пожелание президента успехов в работе одна из выпускниц заявила, что среди выпускников подобралась такая команда, в которой и женщины могут "коня на скаку остановить", и мужчины находятся "в полной боевой готовности".

— Мне бы очень хотелось, чтобы там и тогда, где и когда вы будете работать, никакие избы не горели, не было бы необходимости останавливать поезда на ходу либо лошадей на скаку, чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному, чтобы вы использовали все свои знания и опыт для того, чтобы добиваться результатов на благо нашей страны, — ответил Владимир Путин.