СК назвал причину "золотого дождя" на взлётной полосе в Якутии

Драгоценный металл рассыпался по ВПП, местные жители шутили, что смогут забрать себе слиток. Но в итоге никто не обогатился.

Следователи установили, что слитки с драгоценными металлами выпали из Ан-12 в аэропорту Якутска из-за нарушения правил крепления груза, рассказали в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ. Об этом сообщает Life Shot.

— В результате проведённых следствием мероприятий установлено, что причиной произошедшего стало нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждение левой створки грузового люка и частичным выпаданием груза на взлётно-посадочную полосу, — отмечается в сообщении.

Как рассказали специалисты, компании-эксплуатанту внесли представление с требованиями принятия мер к виновным и недопущения подобных нарушений в дальнейшем.

Напомним, 16 марта, при вылете из аэропорта Якутска у грузового Ан-12 оторвало левую створку люка. В результате из образовавшегося отверстия на землю посыпались слитки, которые судно должно было доставить в Красноярск.