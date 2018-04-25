Стрелял в гусей, а попал в друга. СК возбудил дело об убийстве во время охоты

Потерпевший скончался в машине скорой помощи от полученных травм и сильной кровопотери.

Под Владимиром 34-летний житель Переславля-Залесского Ярославской области случайно застрелил своего друга из Москвы на охоте в районе деревни Крутово Петушинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

— Имея разрешения на отстрел водоплавающей дичи и пользование оружием, друзья разместились и начали охотиться. На вторые сутки пребывания, 23 апреля 2018 года, около 5:30 подозреваемый произвёл выстрел из охотничьего ружья 16-го калибра в летящую стаю гусей и по неосторожности попал в находившегося в зоне выстрела своего московского друга, — говорится в сообщении.

Мужчина сразу вызвал скорую помощь, поместил раненого в автомобиль и поехал навстречу медикам. По дороге в больницу 34-летний потерпевший скончался уже в машине скорой от полученных травм и сильной кровопотери.

— Изученные обстоятельства... свидетельствуют о том, что подозреваемый нарушил правила техники безопасности при обращении с охотничьим оружием, в соответствии с которыми в том числе запрещена стрельба по взлетающей птице ниже 30 метров на дистанции 10 метров, — отметили в Следственном комитете.

Следователи подчеркнули, что охотник обязан проверять, есть ли люди в направлении выстрела, и постоянно поддерживать связь с другими охотниками.

— Офисные работники коммерческих предприятий дружили много лет и часто общались семьями, — отметили в ведомстве, приводя характеристики подозреваемого и потерпевшего.

Продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются все детали произошедшего.