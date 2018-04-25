Шерше ля фам. Звезда "Такси" ищет партнёршу для съёмок комедии в России

Известно, что съёмки французской кинокартины "Краб" будут проходить в Ростове и Ялте.

Французский актёр Сами Насери исполнит главную роль в ранее анонсированной комедии "Краб", съёмки которой полностью пройдут в России. На роль своей жены он разыскивает российскую актрису.

— Я уже 10 месяцев живу в России, мы готовим проект, который будем полностью снимать здесь. Уже было несколько встреч с Министерством культуры РФ, ещё предстоит ряд переговоров. Сейчас мы ищем российских актёра и актрису, последняя сыграет мою жену, — рассказал Насери.

Он сообщил, что в киноленте, как и планировалось, снимутся как российские, так и французские актёры. Среди приглашённых артистов Филипп Лелуш, Фредерик Дифенталь, с которым Насери сыграл в фильме "Такси", и американский актёр Джон Сэвэдж, известный по роли в одной из частей "Крёстного отца".

Кроме того, французский актёр уточнил, что фильм про тюремного надзирателя под названием "Краб" будет снимать российская техническая команда в Ростове и Ялте. Предполагается, что работа над картиной будет завершена к концу 2018 года.

По признанию самого Насери, в фильме будет не только много гангстеров, но и достаточно юмора.

Напомним, о планах французского актёра снять в России юмористическое "кино про гангстеров, любовь и полицию" стало известно ещё в октябре прошлого года. Сценарий к фильму был готов уже тогда. Его автором стал брат артиста — Биби Насери.