Военные ЦВО отрабатывают борьбу с "джихад-мобилями"

Военнослужащие Центрального военного округа в рамках учений отрабатывают борьбу с "джихад-мобилями", причём в основу берётся полученный в ходе операции в Сирии опыт. Об этом заявил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

В целях внедрения боевого опыта, полученного в Сирии, войска ЦВО в ходе каждого тактического и тактико-специального учений будут решать практические задачи по двенадцати способам ведения войск.

— Среди них — подготовка снайперских пар, борьба с "джихад-мобилями", борьба с беспилотными летательными аппаратами и квадрокоптерами; использование минных шлагбаумов и "танковая карусель", — сказал генерал-лейтенант.

Как заявил командующий Центральный военным округом, на данный момент основной упор в подготовке войск делается на отражение возможной агрессии с использованием нестандартных форм, способами, полученными в ходе боевой операции в Сирии. Особенностью подготовки является комплексность проводимых мероприятий, а также внедрение новых способов действия войск, в том числе в условиях применения так называемых гибридных методов ведения войны.