Путин обсудит с Матвиенко и Володиным реализацию послания 27 апреля

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Путин обсудит с Матвиенко и Володиным реализацию послания 27 апреля

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин 27 апреля в Санкт-Петербурге будет обсуждать с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным меры по реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Основными темами обсуждения станут меры по реализации послания президента РФ Федеральному собранию представительными органами государственной власти, законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи и развитие цифровой экономики в регионах, — отмечается в сообщении.

Напомним, с посланием Федеральному собранию Путин выступил 1 марта. Президент высказался по многим вопросам — от обороноспособности страны до медицины.

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