"Держи его!" Житель Красноярска сорвался с балкона, отбиваясь от полиции — видео

Неадекватный молодой человек проник в соседскую квартиру и забаррикадировался на лоджии. Женщина испугалась и вызвала стражей порядка.

Житель Красноярска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил погром в квартире у соседки, а потом сорвался с балкона 10-го этажа, убегая от полицейских. Видео трагического инцидента опубликовали в Сети очевидцы.

На кадрах видно, как молодой человек вылезает в разбитое окно балкона и повисает на раме. Стражи порядка держат его за руки и пытаются удержать, но хулигану удаётся высвободиться — и он падает вниз.

Как сообщили местные СМИ, от полученных травм мужчина скончался на месте.