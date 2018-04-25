Twitter поменял политику защиты личных данных

Пользователи должны иметь преимущественный контроль над сбором и использованием информации, отметили в компании.

Сервис микроблогов Twitter обновил политику конфиденциальности в связи с новым законом Евросоюза о защите данных. Об этом говорится на сайте компании.

Согласно заявлению, основные изменения будут касаться средств управления личными данными.

— Мы считаем, что вы должны понимать, какими данными вы делитесь с нами и как мы их используем, а также, что важнее всего, у вас должен быть преимущественный контроль над сбором и использованием вашей личной информации, — отмечается в сообщении.

Обновления вступят в силу 25 мая 2018 года, подчеркнули в компании.