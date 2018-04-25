Twitter поменял политику защиты личных данных

Сервис микроблогов Twitter обновил политику конфиденциальности в связи с новым законом Евросоюза о защите данных. Об этом говорится на сайте компании.
Согласно заявлению, основные изменения будут касаться средств управления личными данными.
— Мы считаем, что вы должны понимать, какими данными вы делитесь с нами и как мы их используем, а также, что важнее всего, у вас должен быть преимущественный контроль над сбором и использованием вашей личной информации, — отмечается в сообщении.
Обновления вступят в силу 25 мая 2018 года, подчеркнули в компании.
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