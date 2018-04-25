В ЯНАО отчим в течение года занимался сексом со своей падчерицей-подростком

Как установили правоохранители, всё происходило по обоюдному согласию. Девочке к тому моменту не исполнилось 14 лет.

В городе Надыме суд признал отчима виновным в занятии сексом с падчерицей, которой не было 14 лет. Как установили представители следственного комитета по ЯНАО, всё происходило по обоюдному согласию.

— Следствием и судом установлено, что в течение 2016 года житель города Надыма неоднократно вступал в половую связь со своей несовершеннолетней падчерицей по обоюдному согласию, — отмечается в сообщении.

Мужчину приговорили к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.