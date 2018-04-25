"Адмирала Кузнецова" оснастят "Панцирями"

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"Адмирала Кузнецова" оснастят "Панцирями"

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Российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Фото: ©РИА Новости

Специалисты отмечают, что после модернизации авианосец сможет прослужить ещё 20 лет.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" получит новые зенитные ракетно-пушечные комплексы морского исполнения "Панцирь". Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук.

— Будет улучшена противовоздушная оборона. Там будут поставлены новые комплексы морского исполнения "Панцирь". Поменяют энергетическое оборудование: новые котлы, новые насосы, — заявил Бурсук.

Заместитель главнокомандующего флота пояснил, что работы по модернизации авианесущего крейсера начнутся уже в мае.

Эксперты в свою очередь отмечают, что после ремонта и модернизации корабля он сможет прослужить ещё 20 лет. Испытания модернизированного авианосца запланированы на первое полугодие 2021 года.

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