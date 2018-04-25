Во Львове уволили учительницу истории, поздравившую Гитлера с днём рождения

Женщина отказалась предоставлять доступ к своими соцсетям, чтобы доказать якобы свою невиновность.

Депутата Львовского горсовета и по совместительству учительницу истории в одной из местных школ Марьяну Батюк уволили из учебного заведения. Причиной такого решения стало поздравление лидера нацистской Германии Алольфа Гитлера с днём рождения, размещённое на странице учительницы в "Фейсбуке".

— Скандальную львовскую учительницу Марьяну Батюк уволили. Она отказалась предоставить доступ специалистам к своему профилю в "Фейсбуке", чтобы подтвердить заявление о том, что её аккаунт взломали хакеры и разместили поздравление Гитлеру, — написал у себя в "фейсбуке" глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Также он отметил, что мэр Львова Андрей Садовый также выступил с критикой действий педагога. В частности, глава города отметил, что он бы лично не допустил, чтобы в львовских школах работали люди, которые "прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев".

Как ранее сообщал Лайф, 20 апреля Марьяна Батюк опубликовала на своей странице в соцсети поздравления в честь 128-й годовщины со дня рождения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Своё поздравление депутат начала со слов, что идеолог национал-социализма и диктатор был "великим человеком, как ни крути".

Позднее педагог попыталась оправдаться тем, что её страницу якобы взломали хакеры и именно они разместили это поздравление. Однако она отказалась предоставлять доступ к своей странице, чтобы доказать правдивость своих слов. А позднее в аккаунтах учительницы в других соцсетях были найдены аналогичные записи националистического содержания.