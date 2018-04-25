Строевая по сугробам. На Урале школьницы в летней обуви маршировали в снегопад

Внешний вид учениц, одетых не по погоде, возмутил пользователей социальных сетей.

В Екатеринбурге школьницы в балетках и юбках маршировали в снегопад в рамках городского этапа конкурса "Смотры строя и песни" проекта "Сыны и дочери Отечества". Соответствующее фото опубликовано в группе в социальной сети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург".

— Вчерашний всероссийский конкурс по строевой подготовке возле Дома офицеров, — говорится в сообщении.

Подписчиков сообщества возмутило, что школьницы маршируют в летней одежде — юбках, рубашках и балетках. В то время как члены жюри из числа военных одеты тепло — в тулупы и берцы.

— А самое противное, что стоят мужчины в форме, тепло одеты в фуфайках, берцах... А дети раздетые, — заметила одна из подписчиц.

Другие пользователи оказались не менее категоричны, осудив руководство школы и организаторов конкурса, которые допустили подобное и ради приличия "не выдали детям валенки".

— Руководство, у вас у самих дети есть? Вы что творите? А потом девчонки будут мучаться в лучшем случае от цистита... ну мозгов-то нет у организаторов, — заявил один из комментаторов.

В ответ на негативные отзывы пользователей представитель проекта Ольга Рогулина объяснила, что выступление было запланировано заранее, но в оргкомитете не ожидали, что в городе пойдёт снег.

— У нас не было другого варианта площадки. В помещении площадка под маршировку не предусмотрена: там полы находятся в аварийном состоянии, в некоторых местах проваливаются, и дети могли получить травмы. На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие, — цитируют Рогулину местные СМИ.

В школе, чьи учащиеся маршировали в непогоду, официальных комментариев не давали.