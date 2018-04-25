В Армении два депутата от правящей коалиции примкнули к оппозиционерам

О солидарности с протестным движением объявили члены фракции "Дашнакцутюн" Манукян и Карапетян.

Депутат партии "Дашнакцутюн", которая входит в состав правящей коалиции, Сурен Манукян объявил о своей солидарности с протестующими и заявил, что присоединяется к акциям протеста в Ереване. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

— Я, Сурен Манукян, нахожусь в командировке в Батуми с 22 по 26 апреля, участвую в мероприятии в рамках ПА НАТО, но внимательно слежу за происходящими в Армении событиями и выражаю свою солидарность с народной революцией и её лидером Николом Пашиняном, — написал депутат.

По данным местных СМИ, член фракции "Дашнакцутюн" Андраник Карапетян также поддержал протестное движение.

— Я присоединяюсь к своему народу. Это моё решение. Призываю проявлять максимальную сдержанность, не поддаваться на провокации. Пусть победит воля народа, — приводит заявление депутата NEWS.am.

Напомним, что акции протеста в Армении начались 13 апреля. Причиной митингов послужило избрание экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром республики. Лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что главой правительства должен быть избран "кандидат от народа", после чего необходимо сформировать временное правительство.