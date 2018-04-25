Wonderful Day. В Москве группа Brainstorm представила новую пластинку

Как отмечается, последняя композиция записана на латышском языке, а её название переводится как "Первый латыш на Луне".

Латвийская рок-группа Brainstorm записала альбом Wonderful Day, о чём музыканты сообщили во время презентации пластинки в Москве.

— Последняя песня на пластинке — на латышском языке. В переводе её название звучит как "Первый латыш на Луне". Есть такая народная латышская мечта, — пошутил клавишник группы Марис Микельсонс.

Этот альбом стал 13-м по счёту. На нём записано четыре песни на русском языке, пять — на английском и одна на латышском. Музыканты работали над пластинкой около двух лет.