Wonderful Day. В Москве группа Brainstorm представила новую пластинку

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Wonderful Day. В Москве группа Brainstorm представила новую пластинку

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Как отмечается, последняя композиция записана на латышском языке, а её название переводится как "Первый латыш на Луне".

Латвийская рок-группа Brainstorm записала альбом Wonderful Day, о чём музыканты сообщили во время презентации пластинки в Москве.

— Последняя песня на пластинке — на латышском языке. В переводе её название звучит как "Первый латыш на Луне". Есть такая народная латышская мечта, — пошутил клавишник группы Марис Микельсонс.

Этот альбом стал 13-м по счёту. На нём записано четыре песни на русском языке, пять — на английском и одна на латышском. Музыканты работали над пластинкой около двух лет.

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