Павлины, бегемоты, голуби. В сирийской Хаме нашли огромную мозаику V века

Объект отличается превосходно выполненной богатой росписью и технологией производства.

Исследователи завершили раскопки второй по величине в Сирии мозаики пятого века в поселении Акербат провинции Хама, заявил директор Главного управления культурного наследия и музеев страны Махмуд Хамуд.

— Мозаика, раскопки которой были проведены национальной группой от управления, является второй в своём виде после мозаики "Тайбат аль-Имам" на севере Хамы и отличается превосходно выполненной богатой росписью, а также технологией производства, указывающей на мастерство сирийского художника, — приводит САНА слова Хамуда.

Согласно заявлению управления, размер мозаики — 450 квадратных метров. Она является частью 660-метрового пола церкви, построенной в 414–437 годах.

Особенная значимость объекта заключается в отображённых на нём 14 текстах на греческом языке. Кроме того, там присутствуют религиозные изображения, а также животные и растения, в том числе бегемоты, павлины, дикие голуби, овцы и олени.

Это не первая находка сирийских учёных в Акербате. В середине января этого года сирийские военные при разминировании поселения на востоке провинции Хама обнаружили византийскую мозаику площадью около 50 квадратных метров.

В августе прошлого года в пригороде Дамаска археологи нашли древнюю мозаику, которая могла быть выложена ещё в IV веке до нашей эры.