Вид с МКС. Российский космонавт опубликовал новые фотографии Крымского моста

По словам Антона Шкаплерова, видно, как строительство сооружений идёт с опережением.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал в своём "инстаграме" снимки Крыма и моста через Керченский пролив.

— Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика, — подписал Антон Шкаплеров фотографии.

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым с Краснодарским краем. Его протяжённость составит 19 километров. Автомобильное движение, по словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, планируется запустить уже через несколько недель.