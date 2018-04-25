Вид с МКС. Российский космонавт опубликовал новые фотографии Крымского моста

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал в своём "инстаграме" снимки Крыма и моста через Керченский пролив.
— Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика, — подписал Антон Шкаплеров фотографии.
Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика - уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона. • View of the Crimean Peninsula, the Black Sea and the Crimean bridge from the International Space Station. The bridge connecting mainland Russia to the Crimean Peninsula will open to automobiles in May, several months ahead of schedule.
Мост через Керченский пролив должен соединить Крым с Краснодарским краем. Его протяжённость составит 19 километров. Автомобильное движение, по словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, планируется запустить уже через несколько недель.
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