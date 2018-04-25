Вид с МКС. Российский космонавт опубликовал новые фотографии Крымского моста

Читайте также

Вид с МКС. Российский космонавт опубликовал новые фотографии Крымского моста

1950

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

По словам Антона Шкаплерова, видно, как строительство сооружений идёт с опережением.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал в своём "инстаграме" снимки Крыма и моста через Керченский пролив.

— Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика, — подписал Антон Шкаплеров фотографии.

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым с Краснодарским краем. Его протяжённость составит 19 километров. Автомобильное движение, по словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, планируется запустить уже через несколько недель.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×