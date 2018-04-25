В МИД РФ надеятся, что политические силы в Армении проявят готовность к диалогу

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москву и Ереван связывают исторические традиции дружбы, разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия.

Москва надеется, что ситуация в Ереване будет развиваться только в правовом русле и политические силы придут к диалогу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

— Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу, — говорится в сообщении ведомства.

При этом в МИД РФ убеждены, что Армения заинтересована в скорейшем возвращении жизни в стране в нормальное русло и восстановлении общественного согласия.

Протестные акции, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, начались в Ереване 13 апреля. В итоге 23 апреля он согласился выполнить требование митингующих, покинув свой пост. Также в отставку ушло и правительство.

Однако протесты приняли новую силу после того, как оппозиция выдвинула новые требования. По их мнению, главой правительства должен быть избран "кандидат от народа", а после должно быть сформировано временное правительство.