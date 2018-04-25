СМИ: Трамп как президент впервые посетит Великобританию

Власти Соединённого Королевства официально объявят о грядущем рабочем визите в ближайшие несколько дней.

Лидер США Дональд Трамп с рабочим визитом посетит Великобританию в середине июля, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. Эта поездка станет первой для Трампа с момента его избрания президентом в ноябре 2016 года.

Планировалось, что Дональд Трамп во время визита откроет новое здание диппредставительства. Предыдущая поездка была запланирована в феврале, однако 45-й президент США её отменил. Тем самым он выразил несогласие с администрацией Барака Обамы, которая приняла решение продать старое здание и построить новое за 1,2 миллиарда долларов.

Ранее мэр Лондона Садик Хан открыто выступил против государственного визита Трампа в Соединённое Королевство.