Трамп подсобил? Названа самая популярная порнозвезда Pornhub

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Трамп подсобил? Названа самая популярная порнозвезда Pornhub

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Тизер под названием "Секрет Сторми" собрал за несколько дней более 170 тысяч просмотров.

Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, стала лидером поисковых запросов на сайте Pornhub, сообщает The Sun.

По мнению журналистов, причина популярности актрисы — скорый выход её первого фильма после недавнего скандала с участием американского президента Дональда Трампа. Тизер под названием "Секрет Сторми" появился на сайте Brazzers и собрал за несколько дней более 170 тысяч просмотров.

— Сторми Дэниелс хочет написать нечто грязное, но к ней не приходит вдохновение. Воспоминание о таинственном человеке — это всё, что нужно, чтобы её творческие соки потекли, — говорится в описании ролика.

Как ранее заявила Дэниелс, у неё была сексуальная связь с Трампом в 2006–2007 годах. По её словам, за молчание адвокаты заплатили ей 130 тысяч долларов. В Белом доме эти заявления назвали ложью.

В марте 2018 года актриса подала на американского лидера в суд, пытаясь доказать, что соглашение о неразглашении конфиденциальной информации является недействительным, но суд назвал обвинения необоснованными.

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