ГИБДД предложила передать ей контроль за техосмотром автобусов

Сотрудники Госавтоинспекции выступили с такой инициативой, так как сейчас перевозку пассажиров осуществляют "в хлам убитые" маршрутки.

В России могут вернуть ГИБДД контроль над проведением техосмотра автобусов. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции МВД РФ Михаил Черников.

— Подготовлен очень серьёзный пакет по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля. В первую очередь мы вышли с предложением к МВД, чтобы вернули подконтроль на базе оборудования оператора технического контроля проведения осмотра автобусов, — сказал он.

Черников уточнил, что согласно проекту закона техосмотр будет проводиться два раза в год.

Глава ГИБДД добавил, что законопроект предусматривает ещё несколько нововведений, в том числе фото- и видеофиксацию техосмотра "с подключением ГЛОНАСС".

— Чтобы этих вопросов касаемо недобросовестных операторов, которые продают диагностические карты и интегрируют их в систему базы учёта и получают на основании этого полис ОСАГО, не было. Это будет фактически исключено,— уточнил глава Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что сейчас контроль за техосмотром транспортных средств осуществляет Российский союз автостраховщиков.