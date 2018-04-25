ГИБДД предложила передать ей контроль за техосмотром автобусов

В России могут вернуть ГИБДД контроль над проведением техосмотра автобусов. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции МВД РФ Михаил Черников.
— Подготовлен очень серьёзный пакет по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля. В первую очередь мы вышли с предложением к МВД, чтобы вернули подконтроль на базе оборудования оператора технического контроля проведения осмотра автобусов, — сказал он.
Черников уточнил, что согласно проекту закона техосмотр будет проводиться два раза в год.
Глава ГИБДД добавил, что законопроект предусматривает ещё несколько нововведений, в том числе фото- и видеофиксацию техосмотра "с подключением ГЛОНАСС".
— Чтобы этих вопросов касаемо недобросовестных операторов, которые продают диагностические карты и интегрируют их в систему базы учёта и получают на основании этого полис ОСАГО, не было. Это будет фактически исключено,— уточнил глава Госавтоинспекции.
Стоит отметить, что сейчас контроль за техосмотром транспортных средств осуществляет Российский союз автостраховщиков.
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