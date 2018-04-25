В Японии нашли средство против неизлечимого рака печени

Подавление активности определённого гена в раковых клетках снижает скорость их деления.

Учёные японского Института физико-химических исследований RIKEN выяснили, что химическое соединение на основе витамина А предотвращает рецидив самой распространённой и агрессивной формы рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы, которая часто становится неизлечимой. Об этом говорится в пресс-релизе на портале MedicalXpress.

Специалисты выяснили, что соединение под названием ациклический ретиноид уменьшает в печёночных клетках экспрессию гена MYCN, способствующего развитию опухолей. Как показали результаты исследований, подавление активности этого гена в раковых клетках действительно снижает скорость клеточного деления, тормозит рост злокачественной ткани и повышает количество погибающих клеток.

Учёные взяли пробы тканей печени у больных пациентов, принимавших высокие дозы ациклического ретиноида (600 миллиграммов в сутки) после хирургической операции. Выяснилось, что препарат замедлял деление стволовых клеток, в которых, кроме синтеза MYCN, также вырабатывается молекула адгезии эпителиальных клеток (EpCAM). EpCAM играет важную роль в образовании метастаз и канцерогенезе.

Исследователи приступили к клиническим испытаниям ациклического ретиноида с участием людей, чтобы доказать его эффективность.

Осенью прошлого года учёные из Сингапура и Тайваня заявили, что гепатоцеллюлярную карциному провоцируют аристолохиевые кислоты — компонент многих традиционных китайских медпрепаратов.