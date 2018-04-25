На Украине предлагают закрыть транзит российским судам по территории страны

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На Украине предлагают закрыть транзит российским судам по территории страны

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что речь идёт о судах под флагом РФ или судовладельцах, которые зарегистрированы на территории России.

Правительство Украины планирует вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны проект, который связан с запретом перевозок российскими судами во внутренних водах страны. Об этом заявил глава украинского мининфраструктуры Владимир Омелян.

— Принято распоряжение кабмина о внесении на рассмотрение СНБО предложения относительно полного прекращения транзита и перевозок территорией Украины судами под флагом РФ или судовладельцев, зарегистрированных на территории, — написал Омелян в "Фейсбуке".

Он также заявил, что украинская сторона считает недопустимым появление в территориальных водах и на внутренних водных путях Украины российских судов.

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