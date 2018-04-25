Эксперты оценили вклад ЧМ-2018 в экономику России в 820 млрд рублей

Наиболее полезным чемпионат станет для Мордовии и Калининградской области. Впрочем, обо всём по порядку.

Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу обеспечат России дополнительный 1% к ВВП, что составляет около 820 миллиардов рублей. Таковы предварительные итоги исследования консалтинговой компании McKinsey, сообщают "Ведомости".

По данным экспертов, дальнейшая эксплуатация построенной к мундиалю инфраструктуры и увеличение туристического потока могут ежегодно приносить дополнительные 80–110 миллиардов рублей к инвестициям и 120–180 миллиардов рублей к ВВП на протяжении следующих пяти лет.

Наиболее полезным чемпионат станет для Мордовии и Калининградской области. По мнению авторов исследования, экономика этих регионов благодаря мундиалю вырастет в 2013–2018 годах более чем на 15%.

Положительный эффект ощутит на себе и бизнес. Эксперты подсчитали, что во время проведения чемпионата количество 4- и 5-звёздочных отелей может вырасти до 40%. Рестораны ожидают роста трафика и выручки на 25–30%, а кофейни — до 15%.

Вместе с тем из презентации McKinsey следует, что официально на подготовку к мундиалю в России было потрачено 1,2 трлн рублей. В первую очередь финансовые средства шли на строительство спортивных объектов, транспортной инфраструктуры и благоустройство.

Эксперты указывают, что часть инвестиций была бы сделана и без проведения мундиаля.

Напомним, первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.