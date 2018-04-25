В Армении партия АРФ заявила о выходе из правящей коалиции

Несмотря на выход федерации, большинство голосов в армянском парламенте до сих пор остаётся у правящей партии.

Представители армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФ) сообщили о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА). Как уточнили в АРФ, на фоне массовых протестов в Ереване они не видят для себя возможным дальнейшее сотрудничества с РПА.

— Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении, — говорится в сообщении верховного органа "Дашнакцутюн".

В настоящий момент АРФ выступает за избрание нового премьер-министра страны и нового состава правительства, которые пользовались бы доверием населения. А первоочередной задачей нового кабинета министров должна стать работа по снижению напряжённости в обществе, преодолению политического кризиса и работа по обеспечению внеочередных парламентских выборов.

Отметим, после выхода из коалиции у Республиканской партии Армении, возглавляемой уже бывшим премьером Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов из 105 возможных. То есть большинство голосов в парламенте до сих пор остаётся за РПА.

Сама же партия "Дашнакцутюн" представлена в парламенте страны семью депутатами. В то же время для избрания новым премьер-министром страны лидера оппозиции Николы Пашиняна требуется 53 голоса. У возглавляемой им фракции "Елк" и союзного ей Блока Царукян на данный момент насчитывается 40 голосов.

Напомним, 13 апреля в Ереване начались протестные акции, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. Через 10 непрекращающихся митингов оппозиции он согласился выполнить главное требование митингующих и покинул свой пост. Также в отставку ушло и Правительство Армении.

Однако протесты не прекратились, а представители оппозиции выдвинули новые требования. По их мнению, главой правительства должен быть избран "кандидат от народа", а после должно быть сформировано временное правительство.