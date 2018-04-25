В удовольствие. Россияне стали меньше экономить на еде

Согласно исследованию, покупатели стали чаще обращать внимание на качество товара.

Россияне стали меньше экономить на еде и товарах первой необходимости. Такой вывод был сделан на основе исследований Sberbank CIB. Исследователи провели опрос, в котором приняли участие 2300 респондентов в возрасте от 16 до 65 лет, проживающих в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Согласно докладу "Потребительский индекс Иванова", доля россиян, которые пытались сэкономить на еде и товарах первой необходимости в первом квартале нынешнего года, составляет 64%. При этом доля покупателей, для которых цена является определяющим фактором при покупке продуктов, сократилась на 2%: с 73 до 71. Также на 3% увеличилась доля тех, кому в первую очередь важно качество товара.

Почти четверть опрошенных — 24% — свои покупки совершают в одном магазине, а потом отправляются в другой, чтобы приобрести продукты со скидкой. Процент затрат на еду в целом по-прежнему составляет 38%. Аналитики отмечают, что возврат к докризисным показателям возможен в случае повышения реальных доходов россиян.

Россиян в вопросе оценки собственного благосостояния и состояния страны больше всего волнует коррупция — о ней высказались 64% опрошенных. На втором месте среди поводов для беспокойства расположилась безработица (55%) и инфляция (48%).