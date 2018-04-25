В России заработал первый завод по производству фри

Для строительства и запуска пищевого предприятия потребовалось 8,7 миллиарда рублей.

Российская холдинговая компания "Белая дача" и голландская Lamb Weston запустили в особой экономической зоне "Липецк" завод по производству картофеля фри. Его первым клиентом станет сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", сообщает ТАСС.

— Этот завод является одним из ключевых приоритетных проектов для группы компаний "Белая дача". Верим, что с новым заводом мы сможем успешно освоить это новое направление пищевого производства в России, — заявил председатель наблюдательного совета "Белой дачи" Виктор Семёнов.

При этом председатель совета директоров "Макдоналдс" в России Хамзат Хасбулатов, который также присутствовал на открытии предприятия, отметил, что теперь 98% продукции "Макдоналдс" будет поставляться отечественными поставщиками.

Предполагается, что к концу 2019 года завод выйдет на полную мощность и будет производить примерно 200 тысяч тонн картофеля фри в год.