Суд дал ход иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли

Досудебная беседа по иску о защите чести российского бизнесмена Олега Дерипаски пройдёт 15 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Усть-Лабинский райсуд Краснодарского края.

— Подготовка дела к судебному разбирательству по иску Дерипаски состоится 15 мая в 14:30, — рассказали агентству в суде.

Ранее беседа была запланирована на 3 мая, но в связи с тем, что ответчики зарегистрированы в Москве, решено было перенести заседание, чтобы документы об уведомлении ответчиков успели вернуться в суд, отметил собеседник агентства.

После этого будет названа дата начала процесса.

Согласно материалам суда, также изменился судья. Ранее иск должен был рассматривать и. о. председателя Владимир Осипенко, а сейчас судьёй значится судья Александр Колойда.

Иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, известных под псевдонимами Настя Рыбка и Алекс Лесли, Олег Дерипаска подал в связи с тем, что они разместили в соцсетях его фото и тайно записанные разговоры. Как отметил адвокат бизнесмена, сумма иска в общей сложности составляет два миллиона рублей. В качестве обеспечительной меры по иску были заблокированы сообщения СМИ, которые использовали данные о бизнесмене.