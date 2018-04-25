Во Внуково пассажиров "ЮТэйр" эвакуировали из самолёта из-за замыкания проводки

В столичном аэропорту Внуково пассажиров рейса до Мурманска вывели из самолёта после того, как по салону распространился запах гари. Как стало известно Лайфу, лайнер должен был отправиться в 17:10.

По предварительной информации, произошло замыкание проводки в салоне самолёта. Пассажиров эвакуировали, сам борт планируется заменить.

В "ЮТэйр" заявили, что пассажиров и экипажа в момент появления неприятного запаха на борту не было.

— Во время техобслуживания Boeing 735 в аэропорту Внуково появился неприятный запах в системе кондиционирования. Пассажиров и экипажа на борту не было. Самолёт проходит дополнительную проверку. Рейс UT581 Москва — Мурманск выполняет резервное судно. Задержка составила один час, — отмечается в сообщении.