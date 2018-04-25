Зато без морщин. Глава правительства Мадрида ушла в отставку из-за кражи крема

Преступление было совершено ещё в 2011 году, однако видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении журналистов только сейчас.

Председателю правительства автономного сообщества Мадрид Кристине Сифуэнтес пришлось уйти в отставку из-за обвинений в краже крема. Преступление было совершено ещё в 2011 году, однако видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении журналистов только сейчас. Кадры были опубликованы электронной газетой Okdiario, и этот факт тут же был использован политическими оппонентами Кристины.

Дело было так. В тот день охранник супермаркета нашёл в сумке женщины два тюбика антивозрастного крема стоимостью в 40 евро. Сифуэнтес была готова возместить ущерб на месте, однако служба безопасности приняла решение задержать её до приезда полиции.

Вскоре воришку отпустили. По слухам, ей был выписан штраф. Сама Сифуэнтес толком не смогла пояснить, как тюбики с кремом оказались в её сумочке. Инцидент она назвала "случайной ошибкой". В результате, по словам политессы, она "сделала то, что должна была сделать".

— Я поговорила в эти дни со своей командой и сначала решила объявить об этом 2 мая, после административных мероприятий, но я сделаю это раньше: объявляю о моей отставке с должности председателя сообщества Мадрида, — заявила Сифуэнтес на пресс-конференции.