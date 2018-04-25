Экс-супруга совладельца "Евросети" опровергла слухи об отце-бомже

Мариника Смирнова около 10 лет живёт в Лондоне и ни разу за это время не встретилась с родственником.

Модель Мариника Смирнова, которая является также обладательницей титула "миссис Россия — 2008" и бывшей супругой сооснователя "Евросети" Тимура Артемьева, рассказала о сложных отношениях с отцом. Об этом сообщает Super.

— Отец довольно сложный человек. Когда мы уехали в Лондон и родилась моя дочь, мы предложили прилететь, хотя бы посмотреть на внучку. Он сделал загранпаспорт, а визу уже делать не стал. Мы не смогли найти его ни по адресу проживания, ни у родственников. Может, его как-то задевает, что я живу в Лондоне. Но, если человек хочет, чтобы его нашли... — заявила она.

Отметим, что, по информации издания, московские друзья Мариники обсуждают то, что её отец якобы является бездомным. Сама же модель утверждает, что ещё до переезда в Лондон она купила отцу квартиру в подмосковной Малаховке, но он отказался в ней жить. Соседи также не видели мужчину несколько лет.