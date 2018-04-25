Во льдах Арктики выявлено рекордное количество микропластика

Из-за своих малых размеров частицы зачастую попадают в организмы морских обитателей.

Группа учёных из ФРГ выявила рекордные концентрации микропластика в арктических льдах. В образцах было обнаружено до 17 различных его видов, сообщает Би-би-си.

Микропластик — это частицы диаметром не более пяти миллиметров. Специалист немецкого Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера Илька Пекен, которая возглавила исследование, отметила, что из-за таких размеров эти частицы зачастую попадают в организм морских обитателей.

Учёные собрали образцы льда из пяти зон Северного Ледовитого океана весной 2014 года и летом 2015-го. Гуннар Гердтс, также принимавший участие в исследовании, сообщил, что размер некоторых частиц достигал 11 микрометров. По словам Гердтса, это примерно одна шестая часть диаметра человеческого волоса — это и объясняет, почему была выявлена концентрация более 12 тысяч частиц на один литр льда.

— Это почти в два-три раза больше, чем при наших предыдущих исследованиях, — отметил учёный.

По словам Ильки Пекен, результаты опубликованного в научном журнале Nature исследования свидетельствуют, что судоходство и рыболовство оставляют свой след в регионе.

— Частицы микропластика были найдены во всех образцах. Это говорит о том, что он теперь повсеместно есть на поверхности Мирового океана, — прокомментировал исследование учёный Джереми Уилксон.

Впервые термин "микропластик" применил в 2004 году британский биолог Ричард Томпсон. Гранулы такого размера с лёгкостью проходят сквозь очистные сооружения. В воде пластик быстро впитывает токсины и становится опасным для флоры и фауны. По данным международной экологической организации Greenpeace, пластик составляет более 80% общего объёма мусора в Мировом океане, от содержащихся в нём токсинов ежегодно гибнут сотни тысяч животных и свыше миллиона морских птиц.