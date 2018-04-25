MasterCard запустила в России переводы по профилю в соцсетях и номеру телефона

Теперь россияне смогут перечислять деньги, используя свои странички во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

MasterCard открыла в России платформу для денежных переводов по номеру телефона, а также по адресу электронной почты и профилю во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Как говорится в пресс-релизе компании, первым банком, который присоединился к новой платформе, стал "Райффайзенбанк". Держатели карт этого банка могут пересылать деньги по номеру телефона получателя. Кроме того, по номеру телефона владельцы карт смогут получать денежные переводы.

Технологическим партнёром системы стала компания Mail.Ru Group. Она разработала платформу для платёжной системы на базе отечественного программного обеспечения.

— С помощью этой платформы появляется возможность безопасно двусторонне обмениваться информацией о банковских картах и идентификаторах пользователей в виде номера мобильного телефона, электронной почты или аккаунта в социальных сетях, — говорится в обращении Mail.Ru Group.

В "Райффайзенбанке" отмечают, что перевод с дебетовой карты будет доступен бесплатно, в то время как за перевод с кредитной карты будет взиматься комиссия.