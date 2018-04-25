Учёные нашли в клетках человека новую форму ДНК

Обнаруженные клетки ранее удавалось создать только искусственно. Они отличаются от остальных особой конструкцией.

Австралийские учёные из Института медицинских исследований Гарвана обнаружили в клетках человеческого организма необычные структуры ДНК — i-мотивы. Они выглядят не как знаменитая двойная спираль, а как крестообразный узел, указывается в исследовании в журнале Nature Chemistry.

Стоит отметить, что такие конструкции были обнаружены ещё в 1990-х. Однако тогда i-мотивы удалось получить искусственно и внедрить в кислую среду, совсем нетипичную для организма человека.

Чтобы обнаружить новую форму ДНК в организме человека, исследователи создали микроскопический "инструмент" iMab. Он был способен распознавать i-мотивы и связываться с ними. Его ввели в человеческие клетки, предварительно снабдив светящимися метками. Именно это позволило узнать, где именно в клеточных ядрах располагались i-мотивы.

В ходе эксперимента также удалось выяснить, что у новых клеток ДНК есть способность формироваться, разрушаться, а после — возникать вновь.

— Они формируются в основном в конце фазы клеточного цикла G 1 . В это время клетка увеличивается в размерах и синтезирует РНК и белки, необходимые для синтеза ДНК. Новые структуры обычно появляются в промоторных участках ДНК (последовательностях, контролирующих активность определённых генов), — говорится в отчёте исследования.

Какую роль обнаруженные структуры играют в человеческом организме, пока не известно.