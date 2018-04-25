Трамп встретится с Тимом Куком, чтобы поговорить о справедливости

Ранее на экономическом форуме в Пекине генерального директора Apple спросили, какой бы совет он дал президенту США. Тот ответил, что стране нужно придерживаться принципа открытости торговли.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с главой корпорации Apple Тимом Куком. Об этом он написал в своём "твиттере".

Looking forward to my meeting with Tim Cook of Apple. We will be talking about many things, including how the U.S. has been treated unfairly for many years, by many countries, on trade. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 апреля 2018 г.

— С нетерпением жду моей встречи с Тимом Куком из Apple. Мы будем говорить о многих вещах, в том числе о том, как несправедливо многие страны обращались с США в вопросах торговли в течение многих лет, — написал он.

Отметим, что эта встреча станет первой с того момента, как вступили в силу поправки в законодательство США, которые существенно снижают для корпораций ставку налога на прибыль. Таким образом, Трамп заставил Apple выплатить в бюджет США 38 миллиардов долларов.