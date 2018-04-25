Трамп встретится с Тимом Куком, чтобы поговорить о справедливости

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Трамп встретится с Тимом Куком, чтобы поговорить о справедливости

2023

Дональд Трамп (Фото: © REUTERS/Jim Bourg) и Тим Кук (Фото: © REUTERS/Brendan Mcdermid) 

Ранее на экономическом форуме в Пекине генерального директора Apple спросили, какой бы совет он дал президенту США. Тот ответил, что стране нужно придерживаться принципа открытости торговли.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с главой корпорации Apple Тимом Куком. Об этом он написал в своём "твиттере".

— С нетерпением жду моей встречи с Тимом Куком из Apple. Мы будем говорить о многих вещах, в том числе о том, как несправедливо многие страны обращались с США в вопросах торговли в течение многих лет, — написал он.

Отметим, что эта встреча станет первой с того момента, как вступили в силу поправки в законодательство США, которые существенно снижают для корпораций ставку налога на прибыль. Таким образом, Трамп заставил Apple выплатить в бюджет США 38 миллиардов долларов.

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