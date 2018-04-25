"Вас тоже найдут!" Сайт Je suis Maidan предупредил участников акции 5 мая

Сайт Je suis Maidan предупредил всех, кто намерен принять участие в несогласованной акции оппозиции 5 мая, о том, что им не удастся остаться инкогнито. Известные разоблачители пообещали вооружиться камерами и новыми системами распознавания лиц.

— Мы найдём вас в соцсетях и сообщим всему миру о том, что вы участвовали в несанкционированном митинге. Будьте уверены: ваши друзья, родственники, коллеги УЗНАЮТ о том, что вы не хотели бы им рассказывать, — говорится в сообщении Je suis Maidan. — О, это будет славная фотоохота! Спойлер для москвичей: вас, как всегда, ожидает гигарама невероятного разрешения! А уж какие сюрпризы мы приготовили для других городов… Ни один обиженный не уйдёт!

Напомним, накануне блогер Алексей Навальный сообщил, что мэрия Москвы не согласовала проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Столичные власти же подчеркнули, что предложили для мероприятия две альтернативные площадки: на северо-западе Москвы либо на юго-востоке.

Ранее Лайф писал о том, что Je suis Maidan опубликовал подборку фотографий и профилей в соцсетях участников митинга Навального в Омске. В пояснениях к обнародованным страничкам говорится, что контакты были присланы создателям сайта по электронной почте. Кроме того, поиск производился при помощи технологии FindFace.