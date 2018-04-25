В ДНР заявили, что к обстрелу Ясиноватой причастны военные НАТО

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В ДНР заявили, что к обстрелу Ясиноватой причастны военные НАТО

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин обвинил военнослужащих Североатлантического альянса в обстреле Ясиноватой. По его словам, удары наносились из миномётов калибра 120 и 82 миллиметра.

— По нашим данным, руководство этого обстрела вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков, — пояснил Басурин.

Представитель Минобороны ДНР добавил, что под Донецком уже установили комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ, которые "США поставляют Украине".

Басурин также заявил, что ДНР, в свою очередь, соблюдает минские соглашения и отвечает на огонь киевских силовиков из разрешённого оружия.

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