В ДНР заявили, что к обстрелу Ясиноватой причастны военные НАТО

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин обвинил военнослужащих Североатлантического альянса в обстреле Ясиноватой. По его словам, удары наносились из миномётов калибра 120 и 82 миллиметра.
— По нашим данным, руководство этого обстрела вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков, — пояснил Басурин.
Представитель Минобороны ДНР добавил, что под Донецком уже установили комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ, которые "США поставляют Украине".
Басурин также заявил, что ДНР, в свою очередь, соблюдает минские соглашения и отвечает на огонь киевских силовиков из разрешённого оружия.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени