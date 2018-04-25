Мэрия Петрозаводска хочет наказать отсудившего 180 тыс. за дорожные ямы

Представители городской администрации обратились в полицию с просьбой открыть уголовное дело о мошенничестве.

Администрация города Петрозаводска обратилась в полицию с просьбой возбудить дело против автолюбителя Дмитрия П., за последние два года трижды влетавшего в ямы на дорогах и получавшего после этого компенсацию. Об этом сообщили местные СМИ.

По словам мужчины, каждый раз после происшествия он вызывал полицию и экспертов для оценки ущерба, причинённого автомобилю, в связи с чем он смог отсудить у мэрии около 180 000 рублей.

Однако теперь стало известно, что представители администрации обратились в полицию с просьбой открыть уголовное дело о мошенничестве. В мэрии сочли возможным, что Дмитрий П. и другие люди, которым удалось получить компенсацию, специально для этого ломали свои транспортные средства.

Полиция проводит проверку по поступившему обращению.