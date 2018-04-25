Магнитная буря обрушится на Землю 17 мая

Магнитная буря средней силы ожидается по всей планете 17 мая. Об этом свидетельствует график активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно графику, буря второго уровня (уровень G2) из пяти возможных обрушится 17 мая. За 10 дней до неё — 7 и 8 мая — и на следующий день после — 18 мая — магнитосфера Земли будет возмущённой.

При этом в первую половину мая магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера будет спокойной.

Стоит отметить, что самая сильная магнитная буря в этом году была зафиксирована на Земле 20 апреля. Она произошла из-за увеличения скорости солнечного света.

Напомним, как ранее сообщали астрономы, в 2018 году ожидаются 20–35 геомагнитных бурь, среди которых две-четыре большие и очень большие.