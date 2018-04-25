В ГИБДД пообещали повышение сложности сдачи экзамена на водительские права

В настоящий момент законопроект об изменениях при сдаче экзамена, объединяющего "город" и "площадку", находится на рассмотрении.

В ближайшем будущем потенциальным водителям сдать экзамен на права, объединяющий практические испытания на площадке и в городе, окажется труднее, чем сейчас. Как сообщил журналистам глава Госавтоинспекции Михаил Черников, ведомство планирует повысить уровень сложности нынешних экзаменов.

— Это будет более строгий экзамен, более чётко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств (в условиях города. — Прим. ред.). Большинство это нововведение поддерживает, — отметил Черников.

В настоящий момент законопроект об изменениях при сдаче экзаменов уже готов и проходит процедуру внутриведомственного согласования. В то же время Михаил Черников подчеркнул, что данный процесс займёт не один день и даже не один месяц.

— Потом направим его в органы исполнительной власти, после этого он пройдёт все экспертизы, а потом выйдет на обсуждение, после чего будет принято решение, — сообщил представитель ГИБДД.